Çiftlerin hızlı boşanma ve yeniden evlenme planlarıyla hükümeti dolandırmaması için beş yıllık ödemeye bölünecek olan yardımlardan yararlanma hakkı, 35 yaşın altında ve toplam geliri 23 bin eurodan az olan ve aylık toplam 11 bin 500 euronun altında kazanan yeni evlilerle sınırlı olacak.

Plana göre her iki eşin de en az 10 yıldır İtalyan vatandaşlığına sahip olması ve düğünün İtalya'da yapılmış olması gerekiyor.

20 bin euroluk rakamının çiçekler, kitapçıklar, gelin ve damat kıyafetleri, saç, makyaj, fotoğraf, yemek ve parti hediyeleri dahil olmak üzere dini süs eşyalarının maliyetinin yüzde 20'sini temsil ettiğine karar verildi.

Tasarıyı ilk imzalayan La Liga Milletvekili Domenico Furgiuele, Parlamento'da görüşüldüğü takdirde, "kilisede kutlanıp kutlanmadığına bakılmaksızın " tüm evliliklerin bu faydadan yararlanacağını öngördü.

Milletvekilleri Simone Billi, Ingrid Bisa, Alberto Gusmeroli ve Erik Pretto da teklife imza attılar.

Başbakan Giorgia Meloni'nin ofisi, girişimde yer aldığını yalanlarken, aileyi desteklemek için kendi önlemlerini aldığı duyurusu yapıldı.

İstatistik ajansı Istat'a göre, 2019'da İtalya'da gerçekleşen 184 bin evliliğin yaklaşık yüzde 47,4'ü kilise düğünüydü.

Bu, İtalyan düğünlerinin yüzde 82'sinin kilisede gerçekleştiği 1990 yılına göre önemli bir düşüşü temsil ediyor.