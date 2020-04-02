Haber Giriş: Kaynak: İHA
İtalya’da karantina 13 Nisan'a kadar uzatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs nedeniyle 13 bin 155 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da karantina 13 Nisan’a kadar uzatıldı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla 10 Mart’ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Conte, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, “Ülke genelinde 13 binden fazla can kaybımız var. Bu hiçbir zaman kapanmayacak bir yara. Henüz tedbirlerimizi gevşetebilecek bir durumda değiliz. Bu nedenle karantinanın 13 Nisan’a kadar uzatılması kararını imzaladım. Bunun olumlu etkilerini görmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.
İtalya’da 10 Mart’ta ilan edilen karantinanın yarın son bulması bekleniyordu.
Etiketler: koronavirüs karantina İtalyaSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 16:05
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