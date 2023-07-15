İtalya'da iktidar ve yargı birbirine düştü

Meloni yönetimi yargı içindeki bir grup hakimi aktif muhalefet rolünü üstlenmekle ve gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

İtalya'da hükümetle yargı arasındaki gerilim Turizm Bakanı Daniela Santanche'nin iş ilişkileriyle ilgili başlatılan bir soruşturmanın ardından kaynama noktasına ulaştı.

Sanctanche geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada hakkında soruşturma yürütüldüğü iddialarını reddetmişti. Ancak bu konuşmadan kısa bir süre sonra yargı kaynakları Santanche'nin ekimden bu yana iflas ve yanlış muhasebe kayıtları iddiasıyla soruşturma altında olduğu bilgisini sızdırdı.

İtalyan hükümetinin yargıyı suçladığı bir diğer olayda ise, Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri partisinden Andrea Delmastro hakkında açılan soruşturmanın askıya alınması talebini reddeden hakim yoğun eleştiri konusu oldu.

İtalya'da cezaevinde tutulan anarşist Alfredo Cospito'nun durumuyla ilgili parlamentoda konuşma yapan Delmastro gizlilik kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu.

İtalyan yargısından suçlamalara yanıt

Koalisyon ortağı Forza İtalya'dan Maurizo Gasparri, İtalyan yargısını "anayasaya saldırmakla" suçlarken, yargıçlardan da suçlamalara yanıt gecikmedi.

Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Salvatore Casciaro, yöneltilen suçlamaların yargının güvenilirliğine saldırı olduğunu belirtirken, "Hakim yalnızca özenli bir şekilde işini yaptığı ve bir siyasetçide endişe yaratan bir davaya baktığı için bunları yapmak yargıyı yasadışı hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

Emekli hakim Carlo Sorgi ise, "Yasal sınırlar içinde hareket etmeyen bu sağ hükümetin, yasal sınırları uygulamaya çalışanlara çatışması kaçınılmaz. Kendilerine karşı bir dava açıldığı zaman skandal yaratıyorlar. Bu saçma. Aslında kamuoyunda hakimlere olan inancın azalması için onlara saldırıyorlar" diye konuştu.

İtalya'da Meloni hükümetinin görevi suistimal suçunun kaldırılması ve telefon dinlemelerinin kısıtlanması gibi adımlar attığı biliniyor. Hükümet ayrıca hakimler ve savcıların kariyer yollarını birbirinden ayırarak bir görevden diğer göreve geçişi engellemeye çalışıyor.

Bazı yargı mensupları bu adımı "yargının cezalandırılması" olarak değerlendiriyor.