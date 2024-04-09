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Dünya
AA 09.04.2024 20:12

İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 kişi öldü

İtalya'nın kuzeyinde Suviana Gölü'ndeki bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Emilia Romagna ve Toskana bölgeleri arasında sınırı oluşturan Apenin Dağları'ndaki Suviana Gölü’ndeki enerji firması Enel’e ait hidroelektrik santralinde, öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında patlama yaşandığı bildirildi.

Bolonya Valiliğinin verdiği bilgide, santralde çalışanlardan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtilirken, kayıp sayısı ise 3 olarak aktarıldı.

Basında çıkan ilgili haberlerde, santralin su seviyesinin altındaki bir noktasında meydana gelen patlamanın ardından santralde yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin özellikle transformatörlerin bulunduğu 9. kattaki alevlere müdahale etmekte güçlük çektiği kaydedildi.

Santralden sorumlu enerji firması Enel'in patlamanın neden ve nasıl yaşandığına dair inceleme başlattığı ifade edildi.

"Patlamaya ilişkin korkunç haberi endişeyle takip ediyorum"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Suviana yapay havzasındaki bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamaya ilişkin korkunç haberi endişeyle takip ediyorum. Olayda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin ailelerine, şahsi ve hükümetimin yakınlığını belirtiyorum. Olaya hemen müdahale eden itfaiye ve kurtarma ekiplerine, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür ediyorum."

Suviana Gölü'nün, 1920'lerde elektrik üretimi amacıyla inşa edilen, daha sonradan turistik bir çekim noktasına dönüşen yapay bir havza olduğu belirtildi.

Gölde, patlamanın yaşandığı hidroelektrik santralinin dışında "Bargi" adıyla bir başka hidroelektrik santralinin daha olduğu kaydedildi.

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