Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, ülkede salgının gidişatını ve buna bağlı olarak tedbirlerin gevşetilmesini değerlendirdi.

Ülkede son günlerde, günlük vaka sayısının 5 binin, ölümlerin de 150'nin altına gerilemesi neticesinde hükümet, nisan ortasında açıkladığı kademeli normale dönüş takviminde bazı değişikliklere gitti.

Kabine toplantısının ardından Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun yeni kabul ettiği kararname kapsamında, halihazırda ülke genelinde geçen ekim ayından beri 22.00-05.00 saatlerinde, iş ve sağlık gibi zorunlu haller haricinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, 19 Mayıs'tan itibaren 23.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.

Yasak 21 Haziran'da tamamen kaldırılacak

Söz konusu yasak, 7 Haziran'dan itibaren 00.00-05.00 saatlerine çekilecek, 21 Haziran'da ise tamamen kaldırılacak.

Yeni kararnamede, 1 Haziran'dan itibaren restoranların, iç mekanlarında da hizmet vermesine izin verilirken spor salonlarının 1 Haziran olarak belirlenen açılış tarihi 24 Mayıs'a çekildi.

1 Haziran'dan itibaren açık havada, 1 Temmuz'dan itibaren kapalı mekanlarda olmak üzere tüm müsabaka ve spor etkinliklerine, kapasitenin yüzde 25'i kadar, açık havada en fazla 1000 kişi, kapalı alanda ise en fazla 500 kişi olmak kaydıyla izleyici alınabilecek.

Ülkede tedbirler gevşetiliyor

Tema ve eğlence parkları için daha önce 1 Temmuz olarak belirlenen açılış tarihi 15 Haziran'a çekildi.

Kapalı yüzme havuzları ve estetik merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren hizmet verebilecek. Bu arada, diskotek gibi mekanlar ise kapalı kalmaya devam edecek.

Hükümet ayrıca aldığı kararla, vaka sayıları düşen Friuli Venezia Giulia, Molise ve Sardinya'nın 1 Haziran'dan itibaren risksiz kategori olan "beyaz"a geçirilmesini onayladı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma yasağının 23.00'te başlayacak olması, ülkemiz için önem taşıyan farklı sektörlerin yeniden faaliyete geçmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte temel tedbirlere dikkat etmeyi ve ihtiyatlı olmayı unutmayalım" ifadelerini kullandı.