Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da Türk marketini kundaklama şüphesine soruşturma
[Fotoğraf: Arşiv]
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde savcılık, bir Türke ait süpermarkette çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
Bochumer Caddesi'nde bir Türke ait süpermarkette pazartesi yerel saatle 02.00 sularında çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştuğu ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.
Polis ve savcılık yangınla ilgili yaptığı açıklamada, bir görgü tanıdığının olay mahallinden siyah kıyafetli birinin kaçtığı yönünde ifade verdiği, yapılan incelemede, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüsünün görgü tanığının ifadesini doğruladığı belirtildi.
Olay yerinde ateşleyici maddeler bulundu
Olay mahallinde bulunan ateşleyici maddelerin kundaklama şüphesini arttırdığı ifade edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, muhtemel görgü tanıklarından olayın aydınlatılması için yardım istendi.
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