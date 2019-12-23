Olay İtalya'ya bağlı Sardunya Adası'nda meydana geldi.

İçinde 12 kişi bulunan 108 metrelik"Cdry Blue" ticari gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle Sant'Antioco sahilinde karaya oturdu.

"Zayıf görüş ve engelleyici hava koşulları" nedeniyle kurtarma operasyonu gece gerçekleştirilemedi.

Pazar sabahı, devam eden kötü hava koşullarına rağmen, bir helikopter ve iki kurtarma botuyla gemideki tüm mürettebat üyeleri kurtarıldı.

Kaynak: Reuters