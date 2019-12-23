ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Akım 2 projesinde çalışan şirketlere ağır yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.

Almanya, yaptırımlara tepki gösterdi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz kararı, "Almanya’nın ve Avrupa’nın içişlerine ağır bir müdahale" olarak niteledi.

"NATO’da partner olan ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması kabul edilir bir durum değil" dedi.

Scholz, boru hattında neredeyse son aşamaya gelindiğini, yaptırımların zamanlamasının anlaşılır gibi olmadığını söyledi.

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell ise yaptırım kararını "Avrupa’nın yararına" diyerek savundu.

ABD Başkanı Trump, hattın Avrupa'yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve Almanya’nın tutumunun ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ileri sürüyor.

Kararla ağır yaptırımlar öngörülürken projede, Rusya, Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere ve Fransa’dan şirketler yer alıyor.

Yaptırımlara Rusya da tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kuzey Akım 2 ve Türk Akım projelerinin ABD'nin yaptırım kararına karşın bitirileceğini söyledi.

Yaptırımlara karşılık verileceğini ifade etti.

Kuzey Akım 2 projesi ile Rus gazının Baltık Denizi altından Avrupa ülkelerine taşınması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber