Dünya
Filipinler'de alkolden zehirlenen 11 kişi yaşamını yitirdi23 Aralık 2019 Pazartesi 11:40 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:01
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Laguna Bölgesi'nde, alkol zehirlenmesi nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Getty Images]
Filipinler'de yayın yapan Inquirer News'te yer alan habere göre, Laguna Emniyet Müdürü Albay Eleazar Matta, Hindistan cevizi şarabı içen 11 kişinin öldüğünü açıkladı.
Matta, hafta sonu farklı yerlerde Hindistan cevizi şarabı tüketen 301 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Laguna Emniyeti'nin yayımladığı raporda da söz konusu alkolün satın alındığı bayinin sahibiyle ilgili araştırmaların başlatıldığı belirtildi.
Laguna Valisi Ramil Hernandez, bölgedeki Hindistan cevizi şarabı satışına geçici yasak getirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: sahte içki Manila Filipinler alkol zehirlenmesi