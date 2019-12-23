Dünya

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail gelecek ay Eastmed anlaşmasını imzalayacak

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:32 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:34

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail, 2 Ocak 2020'de Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için bir anlaşma imzalayacak.