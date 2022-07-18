Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 135 bin 642 testte 31 bin 204 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana toplam vaka sayısı 20 milyon 177 bin 910'a ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 454 bin 395'e geriledi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112 artarak 170 bin 37'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 42 bin 594 artarak, 18 milyon 553 bin 478’e çıktı.

Ülkede haziran başından beri, COVID-19'un daha bulaşıcı türleri sebebiyle artışta olan vakalar, son 6 gündür düşüş eğilimi gösteriyor.

İtalya'da 12 Temmuz'da tespit edilen 142 bin 967 vaka ile salgının 5. dalgasında şu ana kadar en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede son günlerde günlük vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle 5. dalgada zirvenin 12 Temmuz'da görüldüğü belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 4-10 Temmuz haftasına ilişin verilerine göre, İtalya, 661 bin 984 vaka ile Fransa (771 bin 260) ve ABD'den (722 bin 924) sonra dünyada en çok vaka artışının yaşandığı 3. ülke oldu.