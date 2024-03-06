İtalya'da çocuklara cinsel istismarda bulunan Katolik rahibe hapis cezası

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'ndaki Enna kentindeki mahkeme, çocuklara yönelik ağır cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Katolik rahip Don Giuseppe Rugolo'yu suçlu buldu.

Şu anda 30 yaşında olan Antonio Messina'nın 2009-2013 döneminde, Rugolo'nun tacizine maruz kaldığına dair şikayette bulunmasıyla başlayan adli süreçte mahkeme, dün kararını açıkladı.

Mahkeme, rahip Rugolo'ya "çocuklara yönelik ağır cinsel istismar suçu" nedeniyle 4,5 yıl hapis ve 5 yıl kamu görevlerinden men cezası verdi.

Rugolo'nun ceza almasıyla sonuçlanan adli süreci başlatan Messina, 2020'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a tacizi bildiren ve adalet isteyen bir mektup yazmış ardından da güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuştu.

Rahip Rugolo, 2021'de hakkındaki suçlama nedeniyle önce gözaltına alınmış ardından da ev hapsine alınmıştı.