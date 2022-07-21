Ülkede geçen hafta başlayan hükümet krizi derinleşerek devam ediyor.

Parlamentonun üst kanadı Senato'da dün hükümet krizini açıklayıp güvenoyu arayan ancak 5 Yıldız Hareketi (M5S), Forza Italia (FI) ve Lig olmak üzere 3 partinin desteğini çekmesiyle kıl payı güvenoyu alan Başbakan Draghi, bu sabah da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde hükümet krizi üzerindeki görüşmelere katıldı.

Başbakan Draghi, Temsilciler Meclisi'nden ayrılarak, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’ye gitti ve istifasını sundu.

Basında çıkan haber ve yorumlarda, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentodaki sonuç itibarıyla hükümetin istifasını kabul edeceği, ardından 2023’ün ilk aylarında yapılması gereken seçimlere kadar bir hükümet kurulma ihtimali olup olmadığına bakacağı ya da parlamentoyu feshederek seçimleri eylül ya da ekim ayına çekeceği belirtildi.

Hükümet krizi

İtalya'da siyasi kriz, koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başladı.

Bunun hemen ardından Başbakan Draghi, ulusal birlik hükümetini oluşturan unsurlardan birinin kendisine destek vermemesiyle hükümetinin bozulduğu gerekçesiyle istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Draghi'nin istifasını kabul etmeyerek, kendisinden hükümet kriziyle ilgili parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi’ne bilgi vermesini ve güvenoyu aramasını istedi.

Senato'daki görüşmeler sırasında M5S’ye ek olarak sağ partiler FI ve Lig de parçası oldukları Draghi hükümetine yönelik güven oylamasına katılmayacaklarını açıklamıştı.

Senato'da dün akşam yapılan oylamada, Draghi hükümeti kıl payı güvenoyu almış ancak koalisyonun üç büyük partisi oylamaya katılmamıştı.