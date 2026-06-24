Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2026 20:03

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin kuzeyinde 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Piacenza kenti yakınlarındaki bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, bu kişinin, kardeşi tarafından öğle saatlerinde bağda hareketsiz bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Diğer yandan, Milano yakınlarındaki Lodi'de yine tarlada çalışan 57 yaşındaki 1 kişi, Pavia'da 56 yaşındaki 1 kişi ile Napoli'de 1 evsizin aşırı sıcaklar dolayısıyla hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar karşısında yüksek risk arz eden kentlere yönelik listesini de güncelledi.

Buna göre, Bakanlık günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı alarm" seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo'ya ek olarak Bari kentini de yarın için bu kapsama aldı.

Bu şehirlerde bulunanlar, sıcak hava ve etkilerine dair dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ülkede bugün en yüksek sıcaklık 36 derece olarak kaydedilirken, hava sıcaklığının yarın 37 dereceye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Aşırı sıcakların, gelecek hafta sonu zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Yüksek sıcaklıklar, Floransa'daki ünlü müzenin klima sistemini bozdu

Ülke genelindeki aşırı sıcaklıklar, klima arızaları ve elektrik kesintilerine neden olmaya devam ediyor.

İtalya'nın önde gelen müzelerinden, Floransa kentindeki Uffizi Galerisi'nin yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle havalandırma sisteminde teknik arıza yaşandığı ve bu sebeple bilet satışlarının durdurulduğu bildirildi.

Teknik ekiplerin, müzede klima sistemindeki arızayı gidermek için çalıştığı ve gün boyunca girişlerin sınırlandırılması ve bilet satışının askıya alınması nedeniyle müze önünde uzun sıraların oluştuğu aktarıldı.

Aşırı sıcaklar dolayısıyla klimalara yüklenilmesi önceki günlerde Torino kentinde de geçici elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açmıştı.

ETİKETLER
Afrika Hava Sıcaklıkları İtalya
Sıradaki Haber
Fransa'nın klima rezervi rekor sıcaklıklarla artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
22:22
Polonya Başbakanı Tusk'tan, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi "birlik" çağrısı
22:16
Tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 48 bin lira ceza
22:06
ABD Enerji Bakanı Wright: Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 20 milyon varil petrol geçti
21:45
Hatay'da 6 ürün tescillendi
21:41
Bakan Bolat: Tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı
FOTO FOKUS
Milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN ile hedef tam isabet vuruldu
Milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN ile hedef tam isabet vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ