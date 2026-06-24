Fransa'nın klima rezervi rekor sıcaklıklarla artıyor

Termometrelerin 40 derece sınırına dayanmasıyla birlikte Fransa, klimalara yönelik yıllardır süregelen mesafeli duruşunu zorunlu olarak gözden geçiriyor. Bugüne kadar ülkede klima kullanımı diğer gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrediyordu.

Fransa genelinde hanelerin sadece yüzde 25'inde soğutma sistemi bulunurken, bu oran komşuları İspanya ve İtalya'da yüzde 50'ye, ABD ve Japonya'da ise yüzde 90'a ulaşıyor.

Klimalara karşı yürütülen bu mesafeli tutum, rekor sıcaklık dalgasıyla birleşince okulların kapanmasına, hastanelerdeki çalışma şartlarının ise katlanılamaz hale gelmesine yol açtı. Binalarda bunalan halk, çareyi taşınabilir klima cihazlarına hücum etmekte buldu.

Kamu alanlarında soğutma seferberliği

Bugüne kadar klimaları küresel ısınmayı tetikleyen ve enerji tüketimini artıran olumsuz bir çözüm olarak gören çevreci çevreler, yaşanan mağduriyetlerin ardından bu katı yaklaşımlarını esnetmek zorunda kaldı.

Kamuoyunda klimaya karşı olan dogmanın kırılmasıyla birlikte, özellikle hastane ve okul gibi hayati alanlarda soğutma sistemlerinin artık kaçınılmaz olduğu kabul ediliyor.

Devlet politikaları geçmişte yeni binalarda klimayı tamamen gereksiz kılacak yalıtım ve doğal havalandırma yöntemlerine odaklansa da mevcut hava şartları bu stratejinin tek başına yeterli olmadığını gösterdi.

Sağlık sendikaları ve yerel yönetimler, başta toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşları olmak üzere tüm kamu ağının acilen modern klimalarla donatılmasını talep ediyor.

Siyasetin yeni gündemi: Kitlesel klima planları

Klimaya yönelik bu küresel talep artışı, siyasi partilerin de en önemli vaatleri arasına girdi. Siyasetin sağ kanadı, tüm okulların ve hastanelerin klimalandırılmasını öngören ulusal bir plan çağrısı yaparken, milyonlarca vatandaşın evine soğutma sistemi kurabilmesi için milyarlarca avroluk devlet destekli ve faizsiz kredi paketleri öneriyor.

Bu öneriler bütçe ve zamanlama açısından eleştirilse de sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaştığı ülkede taraflar artık tek bir ortak paydada buluşuyor.

Fransa’da hayatı ve kamu hizmetlerini durma noktasına getiren bu hava dalgası, iklim stratejilerinde klimanın artık dışlanamayacak bir gerçeklik olduğunu ortaya koyuyor.