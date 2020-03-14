Haber Giriş: Kaynak: AA
İtalya'da 175 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'i buldu. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
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Etiketler: son durum son dakika ölü sayısı koronavirüs İtalyaSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 20:14
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