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İngiltere'de ölümler 24 saatte ikiye katlandı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de koronavirüs teşhisi konulan 10 hasta daha hayatını kaybetti.
İngiltere'de Covid-19’a bağlı ölümler yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, "Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek" demişti.
Ülkede Covid-19 teşhisi konulan hasta sayısı 798 olarak açıklansa da uzmanlar virüsün halihazırda 5 ila 10 bin kişiye bulaştığını tahmin ediyor.
Etiketler: ölüm koronavirüs İngiltere covid-19Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 20:06
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