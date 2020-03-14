Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Çin'in, ülkeye koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olması için uzmanlardan oluşan bir ekip ile tıbbi malzeme göndermesini takdirle karşılayarak, "Yalnız olmadığımızı söylemek istedim" dedi.

Çin'den gelen ve 9 kişiden oluşan ekibin Roma'ya ulaşmasının İtalyan medyasında geniş yer bulduğuna değinilen haberde, Bakan Maio'nun "Birçok ülke bizi aradı, birçok dışişleri bakanı dayanışma içinde olduklarını ifade ederek yardım sözü verdi" ifadelerine yer verildi.

"Yalnız olmadığımızı söylemek istedim"

Maio daha sonra sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüde, kendi bilgisayar ekranından Çin'den ülkeye gelen ekibin görüntülerini gösterdi.

Maio, gelen ekiple ilgili olarak, "Çin'de Covid-19 salgınıyla karşı karşıya kalmış doktorlar şimdi bizim ekiplerimize değerli bilgiler sağlayacak. Dayanışma dediğimiz şey budur. Daha fazla yardım geleceğinden eminim. Yalnız olmadığımızı söylemek istedim." ifadelerini kullandı.