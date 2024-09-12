İtalya'da 1570 kişinin Katolik Kilisesi'ndeki görevlilerin istismarına uğradığı raporlandı

İstismar Mağdurları Ağı tarafından hazırlanan ve bugün bir basın toplantısıyla detayları paylaşılan rapora göre, İtalya'da son 15 yılda 192'si kadın, 1378'i erkek olmak üzere toplam 1570 kişi, Katolik din adamları ya da Katolik Kilisesi'nde çalışanların cinsel istismarına maruz kalarak, mağdur oldu.

Raporda, istismarcılar arasında 330 rahip, 1 rahibe ve 29 da kilise görevlisi olduğu aktarıldı.

İstismar Mağdurları Ağı Derneği, söz konusu sayıların kamuya açık belgelere dayandığını belirtti.

İstismar Mağdurları Ağı Başkanı Francesco Zanardi, raporun sunumunda yaptığı açıklamada, derneklerinin bu raporda kaydettiği sayılara İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) tarafından açıklanan 956 mağdurun daha eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Zanardi, gerek sayıların yüksekliği gerekse yeni mağdurlar oluşmasını önlemenin imkansızlığı sebebiyle durumun endişe verici olduğunu söyledi.