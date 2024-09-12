DSÖ: Gazze'deki yaralıların en az 4'te 1'i rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

DSÖ, Gazze'deki yaralıların rehabilitasyon ihtiyacına ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, "23 Temmuz'a kadar Gazze'de yaralananların en az 4'te 1'inin (yaklaşık 22 bin 500 kişi), şu anda ve gelecek yıllarda rehabilitasyon hizmetleri gerektiren, hayat değiştiren yaralanmalar yaşadığı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Sayıları 13 bin 455 ila 17 bin 550 arasında olduğu tahmin edilen ciddi uzuv yaralanmalarına maruz kalanların en fazla rehabilitasyona ihtiyaç duyan grup olduğu bildirilen raporda, Gazze'de 3 bin 105 ila 4 bin 50 arasında uzuv ampütasyonu yapıldığı aktarıldı.

Raporda, "Omurilik yaralanması, travmatik beyin yaralanması ve büyük yanık yaralanmalarındaki hızlı artışlar, binlerce kadın ve çocuğu içeren hayat değiştiren yaralanmaların genel sayısını artırıyor" denildi.

Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'sinin kısmen işlevsel durumda olduğu belirtilen raporda, temel sağlık hizmetlerinin, güvenlik, saldırılar ve İsrail'in tekrarladığı zorla yerinden etme talepleri nedeniyle sıklıkla askıya alındığı veya erişilemez hale geldiği aktarıldı.

Nasır Hastanesi'nde bulunan ve DSÖ'nün desteklediği Gazze'nin tek uzuv rekonstrüksiyon ve rehabilitasyon merkezinin, malzeme eksikliği ve uzman sağlık çalışanlarının güvenlik arayışıyla ayrılmaya zorlanması nedeniyle Aralık 2023'te işlevsiz hale geldiği vurgulanan raporda, buranın, daha sonra şubatta yapılan bir baskının ardından hasar gördüğü aktarıldı.

Raporda, "Ne yazık ki Gazze'deki rehabilitasyon iş gücünün çoğu artık yerinden edilmiş durumda. 10 Mayıs itibarıyla 39 fizyoterapist öldürüldü. Yatılı rehabilitasyon ve protez hizmetleri artık mevcut değil. Destekleyici sağlık ürünlerine ihtiyaç duyan yaralıların sayısı Gazze'de bulunan ekipmana oranla çok fazla" denildi.

Genel olarak Gazze'de çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 sonrası yaralanmalara odaklanılan raporda, Gazze'deki on binlerce Filistinlinin, bundan önce de var olan kronik rahatsızlıklar ve engellerle yaşadığı hatırlatıldı.

"Büyük rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak için acil ve uzun vadeli desteğe acilen ihtiyaç duyuluyor"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "Rehabilitasyon ihtiyaçlarındaki büyük artış, sağlık sisteminin devam eden yıkımıyla aynı anda gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Hastaların ihtiyaç duyduğu bakıma erişemediğini vurgulayan Peeperkorn, "Akut rehabilitasyon hizmetleri ciddi oranda aksadı ve kompleks yaralanmalar için özel bakım sağlanamıyor. Bu durum hastaların hayatlarını riske atıyor. Büyük rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak için acil ve uzun vadeli desteğe acilen ihtiyaç duyuluyor" değerlendirmesinde bulundu.