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Dünya
AA 12.09.2024 14:00

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yaşanan arbedede 52 kişi gözaltına alındı

India Today'ın haberine göre, Karnataka polisi dün Mandya bölgesinde "Ganpati" isimli geçit töreninde arbede yaşandığını bildirdi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yaşanan arbedede 52 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Karnataka İçişleri Bakanı G. Parmeshwar, geçit töreni sırasında fil başlı Hindu tanrısı Ganesha idolüne taş atıldığını belirterek, durumun şu anda kontrol altında olduğunu kaydetti.

Bir grup Hindu genç, geçit töreninde taşıdıkları Ganesha heykelini bölgedeki polis karakolunun önüne koyarken başka bir grup ise lastik yaktı ve bazı dükkanları ateşe verdi.

Polisin müdahale ettiği olayda arbedeyle ilişkili oldukları iddiasıyla 52 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların aileleri, bölgedeki polis karakolunun önünde toplanarak yakınlarının serbest bırakılmasını talep etti.

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