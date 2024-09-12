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Dünya
İHA 12.09.2024 15:59

ABD'yi Francine Kasırgası vurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı

ABD’nin Louisiana eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 380 bin ev elektriksiz kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamaya göre, kasırga, dün yerel saatle 17.00'de Morgan kentinde kategori 2 seviyesinde karaya ulaştı.

Kentte saatte 155 kilometre hızla etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, maddi hasar oluştu.

Kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar sokak ve caddeleri su altında bıraktı.

Louisiana ve komşu Mississippi eyaletinde yetkililer acil durum ilan ederek eyalet sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Louisiana Valisi Jeff Landry düzenlediği basın toplantısında, eyalette yaşayanlara yola çıkmamaları, evlerinde kalmaları ve yer değiştirmemeleri çağrısı yaptı.

Bugün sabah saatleri itibarıyla Louisiana eyaletinde 380 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

New Orleans havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edilirken, polis açıklamasına göre Lafourche bölgesinde su basan evlerde mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı.

Francine Kasırgası, gece saatlerine doğru etkisini azaltarak tropikal fırtınaya dönüştü.

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