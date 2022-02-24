Başbakan Draghi ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio birer açıklama yaparak, Rusya'nın bu sabah başlattığı saldırıya tepki gösterdi.

Draghi açıklamasında, "İtalyan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınıyor. Bu haksız ve gerekçesizdir. İtalya, bu dramatik anda Ukrayna halkına ve devlet kurumlarına yakındır. Birlik ve kararlılık içinde ivedilikle bir yanıt vermek için Avrupalı (AB) ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Di Maio da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus askeri operasyonu, İtalya'nın şiddetle kınadığı, Ukrayna'ya yönelik son derece ciddi ve haksız bir saldırganlıktır. Uluslararası hukukun ihlalidir. İtalya, AB ve Atlantik'ten (NATO) ortaklarıyla beraber Ukrayna halkının yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Di Maio'nun Dışişleri Bakanlığı kriz masasını acil toplantıya çağırdığı ve İtalya'nın Kiev Büyükelçisi Pier Francesco Zazo ile video bağlantıyla görüştüğü basına yansıdı.

İtalya'da farklı kesimlerden siyasi partiler de Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini kınadı.