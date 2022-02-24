Yerel bir devlet televizyonu raporuna göre, şehirdeki yetkililer, halka ışıklarını kapatmaları ve siper almaları gerektiğini söyledi.

Raporda ayrıca önemli belgelerine sahip çıkmaları gerektiği de belirtildi.

Bölgedeki CNN ekibi siren sesini birkaç kez duydu. CNN muhabirleri ayrıca Lviv'in kenar mahallelerinde yaşayanların nakit çekmek için bankaların önünde sıraya girdiğini gördü.

Bazı diplomatlar daha önce Polonya sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv'e taşındı.