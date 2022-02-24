Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: CNN International
Ukrayna'nın Lviv kentinde vatandaşlara siper alma çağrısı yapıldı
Yerel haberlere göre, Ukrayna'nın batısındaki Lviv sakinlerine, Rusya'nın ülkeye saldırısının ardından paniğe kapılmamaları ve siper almaları çağrısı yapıldı.
Yerel bir devlet televizyonu raporuna göre, şehirdeki yetkililer, halka ışıklarını kapatmaları ve siper almaları gerektiğini söyledi.
Raporda ayrıca önemli belgelerine sahip çıkmaları gerektiği de belirtildi.
Bölgedeki CNN ekibi siren sesini birkaç kez duydu. CNN muhabirleri ayrıca Lviv'in kenar mahallelerinde yaşayanların nakit çekmek için bankaların önünde sıraya girdiğini gördü.
Bazı diplomatlar daha önce Polonya sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv'e taşındı.
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