Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da ülke genelinde karantina uygulaması başlatıldı.

Ülkenin turistik bölgelerinde sokaklar boşaldı, dükkanlar kepenk kapattı.

3 Nisan'a kadar sadece iş, tıbbi nedenler veya acil durumlar için seyahat edebileceği açıklandı.

15 Mart'a kadar kapalı kalacağı açıklanan okullar ve üniversiteler, önümüzdeki aydan önce açılmayacak.

Hükümet sinemaların, tiyatroların ve müzelerin kapatılmasını istedi.

Mağazalara ve restoranlara yapılan duyurularda müşterilerin en az bir metre aralıkla durması istendi.

Başbakan Conte, "Bana inanın ki, bu kolay değil, bütün bu kuralları bütün yarımadaya uygulamak. Bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Sorumluluk zamanı. Sağlık herkesin esas hakkıdır. Bundan geri adım atmaya izin veremeyiz. Bugün için doğru karar evde kalmaktır. İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullandı.

Conte, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini de dile getirdi.

Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak.