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Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu otobüsünün binaya çarpması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Audu Jinjiri, eyaletin Jahun bölgesinde yolcu otobüsünün, lastiğinin patlamasının ardından kontrolden çıkarak binaya çarptığını belirtti.
Jinjiri, kazada 23 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Etiketler: nijerya kaza otobüs kazasıSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:28
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