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Dünya
AA 17.06.2026 17:12

İtalya, geçici kapattığı Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle geçici olarak kapattıkları İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini 19 Haziran Cuma günü yeniden açacaklarını duyurdu.

İtalya, geçici kapattığı Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açacak

Tajani, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda "Bakana Sorular" oturumuna katılarak, uluslararası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, "umutla karşılanan cesaret verici bir gelişme" olarak niteleyen Tajani, Orta Doğu'da barış ışığının görüldüğünü ve bunun israf edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tajani, savaş nedeniyle 5 Mart'ta geçici olarak kapattıkları Tahran'daki büyükelçiliklerine ilişkin, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz ve İtalyan Ticaret Ajansı ofisleri cuma günü yeniden açılacak. Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanlığından tüm diplomatlar ve yetkililerle İran'ın başkentine dönecek." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi de yapacağını ve ABD-İran mutabakatının kalıcı bir barışa dönüşmesine yönelik İtalya'nın desteğini ileteceğini söyledi.

Tajani, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, seyrüsefer özgürlüğünün İtalyan ekonomisi için hayati önemde olduğunu dile getirdi.

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İtalya İran ABD ABD-İsrail-İran Savaşı
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