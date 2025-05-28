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Dünya
AA 28.05.2025 12:19

İtalya: Filistinlilerin, Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasının kabul edilebilir bir seçenek olmadığını ve bundan sonra da katiyen olmayacağını söyledi.

İtalya: Filistinlilerin, Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil

Bakan Tajani, Gazze'deki durumla alakalı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne hitap ederek, İtalyan hükümetinin tutumunu paylaştı.

Tajani, konuşmasının başında genel kuruldakileri çatışmada ölen Filistinli ve İsrailli siviller için saygı duruşuna davet etti ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'den her gün acı görüntüler geldiğini belirten Tajani, şöyle devam etti:

"Gazze Şeridi'ndeki halk çok uzun süredir çok ağır bir bedel ödüyor. Papa 14. Leo'nun da vurguladığı gibi bu bedeli çocuklar, yaşlılar, hastalar ödüyor. Bu masum kayıplar, değerlerimizi yaralıyor ve vicdanları öfkelendiriyor. İsrail hükümetinin, korkunç ve akıl dışı bir terör eylemine verdiği meşru tepki, artık kesinlikle dramatik ve kabul edilemez boyutlara ulaşmış durumda. Bombardımanlar sona ermeli, insani yardımlar derhal yeniden başlamalı ve uluslararası insancıl hukuka saygı yeniden tesis edilmelidir."

Bölgede barış için iki devletli çözümü işaret eden Tajani, "Açıkça tekrarlamak istiyorum ki barış için tek olasılık, temel hedef, iki devletin barış ve güvenlik içinde birlikte yaşamasına yol açan bir siyasi sürecin başlaması olmaya devam ediyor." dedi.

Tajani, "Bugün bu genel kurulda da en açık şekilde yeniden vurgulamak istiyorum: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değildir ve asla olmayacaktır. Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve toparlanmasına yönelik Mısır öncülüğündeki Arap planını kararlılıkla destekliyoruz." diye konuştu.

"İtalya, uluslararası barışı koruma misyonuna katkıda bulunmaya hazır"

Tajani, "İtalya, Birleşmiş Milletler himayesinde ve Araplar tarafından yönetilen Gazze Şeridi'nde olası bir uluslararası barışı koruma misyonuna katkıda bulunmaya hazır. Ilımlı Arap ülkelerinin rolünün bölgede yeni bir siyasi ve güvenlik mimarisinin inşasının anahtarı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, bölgede olayların başladığı ilk dönemden bu yana yardım faaliyetlerinde bulunduklarını, bugüne kadar Gazze'den aileleriyle beraber tedaviye ihtiyaç duyan 700 Filistinliyi İtalya'ya getirdiklerini, ayrıca geçen yıl mart ayından bu yana 110 tondan fazla gıda yardımı gönderdiklerini sözlerine ekledi.

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