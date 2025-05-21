İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, diplomatlara ateş açan İsrail'e tepki gösterdi

İsrail ordusunun bugün Cenin'i ziyaret eden diplomatlardan oluşan heyete ateş açtığı haberlerine İtalya'dan tepki geldi.

Bakan Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce, Cenin Mülteci Kampı yakınlarında silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen diplomatlar arasında bulunan ve sağlık durumu iyi olan İtalya'nın Kudüs Muavin Konsolosu Alessandro Tutino ile görüştüm. İsrail hükümetinden yaşananların derhal açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Diplomatlara yönelik tehditler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, bugün, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na giden diplomatlardan oluşan 35 kişilik heyete ateş açmıştı.