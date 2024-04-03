İtalya Dışişleri Bakanı, Filistin Başbakanını Roma'ya davet etti

Tajani, X platformunda yaptığı paylaşımında, Filistin'in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştüğünü belirterek, "Mustafa'ya, İtalyan hükümetinin Filistin yönetimine ve iki halk, iki devletli çözüm konusundaki desteğini teyit ettim. İtalya, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardıma olanak sağlayacak bir ateşkes konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansı haberinde de Tajani'nin, Gazze'de barış için neler yapılabileceğini telefon yerine yüz yüze konuşmak için Mustafa'yı, Roma'ya davet ettiği kaydedildi.