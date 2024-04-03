Eski İngiliz Bakan: İsrail'in müttefik olup olmadığını yeniden düşünelim

Eski İngiliz Bakan Duncan, The Independent gazetesi için "İsrail'e hala nasıl müttefik diyebiliyoruz?" başlıklı yazı kaleme aldı.

Duncan, antisemitizm ve 7 Ekim'de yaşananları kınamamanın affedilemez olduğunu, ancak bu meselelerin etrafındaki gürültünün, "İsrail'in dehşet verici davranışlarını gizlemesine izin verilmemesi" gerektiğini belirtti.

Hamas'ın saldırısından önceki dönemlerde de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, hem İsrail içinde hem de dışında giderek artan aşırıcılığının dünya liderleri tarafından neredeyse hiç kınanmadığını vurgulayan Duncan, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı daha da şiddetli yerleşimci faaliyetlerinin hız kazandığını kaydetti.

Duncan, bu esnada Netanyahu'nun yargı reformlarının ise kendi ülkesinde "özgürlük ve adalete saldırı" olduğunun altını çizdi.

Eski Bakan Duncan, "O zaman bile ve aslında işgalin sürdüğü onlarca yıl boyunca İsrail ordusunun uluslararası hukuka bağlı olduğu iddiası çok zayıftı" değerlendirmesinde bulundu.

"Yardım çalışanları İsrailliler tarafından acımasızca öldürüldü"

Duncan, yazısında, İsrail'in Gazze'ye saldırısında öldürülen uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarına da değinerek, bu kişileri kahraman olarak niteledi. Duncan, yardım çalışanlarının Paskalya'da Gazze'de açlıkla karşı karşıya olanlara umutsuzca ihtiyaç duydukları gıdayı götürmek üzere konvoyla hareket ettiklerini bildirdi.

Eski Bakan Duncan, şu ifadeleri kullandı:

"Aracın tavanında açıkça işaretlenmiş olan ve üzerinde mutabık kalınan insani koridorda ilerleyen bu kişiler, İsrailliler tarafından acımasızca öldürüldü. Üç İngiliz yardım görevlisi, John Chapman, James Henderson ve James Kirby artık ölüler. Dört kişi daha öyle: Avustralyalı, Polonyalı, Filistinli ve ABD-Kanadalı. Yedi aziz yardım görevlisinin affedilemez ölümü, İsrail'in çöken itibarında kırılma noktasıdır."

"İsrail dünyanın desteğini kaybetti"

Gazze'deki ölü sayısı binden 10 bine, ardından 30 bine yükseldikçe, İsrail'in aşırılığını haklı gösterme çabasının da giderek daha az inandırıcı hale geldiğine işaret eden Duncan, görevinden alınan eski İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin propaganda amaçlı söylemlerinin de böylelikle en azından şimdilik susturulmuş olduğunu kaydetti.

Duncan, "Ancak, "İsrail aldatmaca ve vurdumduymazlığı nedeniyle dünyanın desteğini kaybetti. Artık kimse onun açıklamalarına inanmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail ordusunun uluslararası hukuk ihlalleri çoktan affedilemez hale gelmişti"

Duncan, "Silah lisanslama sürecini denetlemiş bir bakan olarak, artık İngiltere'den İsrail'e silah satışının devam etmesinin haklı gösterilemeyeceğini ve durdurulması gerektiğini düşünüyorum. 7 Ekim'den önce bile, İsrail ordusunun uluslararası hukuk ihlalleri hiçbir İngiliz vatandaşının İsrail ordusunda görev yapmasına izin verilmeyecek kadar affedilemez hale gelmişti. Çabalarımızı bir Filistin devletini güvence altına almaya adayarak yardım çalışanı kahramanlarımızı selamlamalıyız. Bunun yanı sıra, sorumluluk sahibi tüm hükümetler İsrail'i artık bir müttefik olarak görüp göremeyeceklerini acilen değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.