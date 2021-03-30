İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği ülkelerinden gelişlerde, seyahatten (kalkıştan) önce bir test, varışta 5 günlük karantina ve bu karantinanın ardından ek bir test yapılmasını zorunlu kılan kararname imzaladım" dedi.

AB dışındakiler için 14 gün karantina

Speranza, 14 günlük karantinanın AB üyesi olmayan tüm ülkeler için devam edeceğini de belirtti.

İtalya'da, COVID-19 salgını nedeniyle 108 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon 544 bin 957 kişiye virüs bulaştı.