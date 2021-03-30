Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya, AB'den gelecekler için yeni tedbirler aldı
[Fotoğraf: AA]
İtalya, Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin, ülkeye girmeden önce COVID-19 PCR testi, geldikten sonra 5 günlük karantinanın ardından da bir test daha yaptırmasını zorunlu hale getirdi.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği ülkelerinden gelişlerde, seyahatten (kalkıştan) önce bir test, varışta 5 günlük karantina ve bu karantinanın ardından ek bir test yapılmasını zorunlu kılan kararname imzaladım" dedi.
AB dışındakiler için 14 gün karantina
Speranza, 14 günlük karantinanın AB üyesi olmayan tüm ülkeler için devam edeceğini de belirtti.
İtalya'da, COVID-19 salgını nedeniyle 108 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon 544 bin 957 kişiye virüs bulaştı.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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