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Dünya
AA 21.01.2024 00:00

İtalya: 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah göndermedik

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 7 Ekim itibarıyla İsrail'e silah göndermeyi durdurma kararı aldıklarını ve herhangi türde bir silah göndermediklerini söyledi.

İtalya: 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah göndermedik
[Fotograf: AA]

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı yapan anamuhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'a yanıt verdi.

Schlein'ın bu çağrısının gereksiz olduğunu, zaten bu kararın alınmış olduğunu, o tarihten bu yana hiçbir türde silah göndermediklerini ve parlamentoda bunu söylediklerini savunan Tajani, "7 Ekim'den itibaren İsrail'e daha fazla silah göndermemeye karar verdik, dolayısıyla bu konuyu tartışmaya gerek yok." dedi.

İtalyan bakan, Birleşmiş Milletler'den (BM) talep gelirse BM bünyesinde barış gücüne İtalya olarak asker gönderebileceklerini de kaydetti.

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