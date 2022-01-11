Başkent Bern merkezli Berner Zeitung gazetesi çalışanlarından gazeteci Pelda, "Biel'de bir pizzacının mahzeninde işkence" başlığıyla verdiği haberinde, İsviçre makamlarının PKK ile ilişkisine de değindi.

İsviçreli gazeteciye göre, İsmi Aydın K. olarak değiştirilen ve bir restoranda pizzacı olarak çalışan işkence kurbanı, 6 PKK'lı tarafından 6 saatten fazla süre PKK adına sözde sorguya çekildi ve ölümle tehdit edildi.

Bölge savcının hazırladığı iddianamede, Aydın K'ye karşı 6 PKK'lının Mayıs 2019'da restoranın deposunda "acımasız muamele", "işkence", "zorla itirafta zorlama" ve "dayak" gibi suçları işlediğine yer verildi.

Tüm bu suçlara gerekçe olarak da Türkiye'de tutuklanan restoran sahibi PKK mensubunu Aydın K'nin ihbar ettiği iddiasıydı. Aydın K. ise kendisine yönelik tüm iddiaları reddetti.

6 zanlının 2'si ülkeden kaçtı

Haberde, PKK'nın İsviçre'deki üst düzey kadrosunda ve "işkence biriminin" başında bulunan Deniz D. işkenceye maruz kalan Aydın K'yi itirafta bulunup iş birliği yapmazsa kendisini diğer adamlara bırakmakla tehdit etti. Zaman zaman bıçakla tehdit etti ve zanlılardan biri Aydın K'yi bıçakla yaraladı.

İsviçreli gazeteci Pelda, davada işkenceye katılan 6 kişiden 4'ünün yargılandığını, kimliği tespit edilemeyen bir kişi ve Deniz D'nin ülkeden firar ettiğini bildirdi.

"İsviçre makamları işkenceci PKK'lının kaçmasını sağladı" iddiası

İsviçreli makamların davaya yönelik aldığı önlemleri "tartışmalı" diye niteleyen Pelda, örgütün üst kadrosundan Deniz D. ve diğer firarinin kaçmasında İsviçreli yetkilileri sorumlu tuttu.

İsviçre'nin, Birleşmiş Milletler (BM) terör listesinde yer almayan PKK ve FETÖ'yü "terör örgütü olarak tanımıyor.