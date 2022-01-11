Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance Mars'ın taşlarının azizliğine uğradı.

Mars'tan kaya örneği toplama görevi sırasında giriş haznesini taşların tıkamasıyla bozuldu.

Mühendisler, aracın sondaja devam edebilmesi için taşları temizlemeye çalışıyor.

NASA aracın işinin bitmediğini tıkanmaya rağmen aracın çalışacağını belirtiyor.

İlk kez böyle bir durumla karşılaşan NASA aracın kısa sürede yeniden görevine devam edeceğini duyurdu.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance aracının 18 Şubat 2021'de kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmesi büyük yankı uyandırmıştı.

NASA, aracın topladığı numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmeyi planlıyor.