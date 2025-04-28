İsviçreli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i protesto etti

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın erkekler epe kategorisinde İsrail Milli Takımı, finalde İsviçre'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalya seremonisi için ikincilik kürsüsüne çıkan İsviçre Milli Takımı sporcuları, İsrail ulusal marşı sırasında İsrail bayrağına yüzlerini dönmeyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için protestoda bulundu.

Daha önce de Irak Milli Takımı, İsrail'i protesto etmek amacıyla 2023'teki Dünya Kupası etabından çekilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı ve İsviçre Eskrim Federasyonu bu davranışı kınadı. Olayla ilgili sporcular hakkında bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.