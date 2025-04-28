Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2025 05:07

Nijerya'da kaçak petrol depolanan evde patlama: 5 ölü

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde, kaçak petrol depolanan bir evde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da kaçak petrol depolanan evde patlama: 5 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ulusal basındaki haberlere göre, Rivers eyaletine bağlı Omoku bölgesinde kaçak petrolün rafine edilip depolandığı bir evde patlama meydana geldi.

Patlamada 5 kişi yanarak yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da zaman zaman petrol hırsızlığı olayları yaşanıyor. Ülkede artan petrol hırsızlığı ülke ekonomisine ciddi ölçüde zarar veriyor.

Hükümet, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Nijerya Petrol
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:38
Güney Kore'de lisede bıçaklı saldırı: 6 yaralı
05:32
İstanbul için fırtına uyarısı
05:21
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti
03:50
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
02:58
Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor
02:49
Kadıköy'de balkon çöktü, bina tahliye edildi
Hatay'da bahar döneminde 233 kuş türü gözlemlendi
Hatay'da bahar döneminde 233 kuş türü gözlemlendi
FOTO FOKUS
Oto yıkamacıya kaya parçasının düşme anı kamerada
Oto yıkamacıya kaya parçasının düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ