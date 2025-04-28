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Dünya
AA 28.04.2025 05:33

Güney Kore'de lisede bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Güney Kore'nin Cheongju şehrindeki bir lise öğrencisinin okulda düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Güney Kore'de lisede bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'ün 110 kilometre güneyindeki Cheongju'da bir lisenin özel eğitim öğrencisi, okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Olayda, biri öğretmen olmak üzere 6 kişinin yüz ve karın bölgesinden yaralandığı aktarıldı.

Yaralananlar, hastanede tedavi altına alındı.

Okulun özel eğitim programına kayıtlı öğrencinin, saldırıdan sonra yakındaki bir su deposuna atladığı ancak yakalandığı bildirildi.

Kolluk kuvvetlerinin olaya yönelik soruşturmayı sürdürdüğü ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu bildirildi.

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