İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi, salı günü yaptığı açıklamada,"Ebeveynler veya yasal vasiler, aşı hazır olduğunda, yarar ve risklerin bireysel değerlendirmesi temelinde çocuklarını aşılatabilirler" dedi.

Ocak ayının başından itibaren hazır olacağını da sözlerine ekledi.

İkinci doz tavsiyesinin özellikle kronik bir durum nedeniyle ciddi sağlık riskleri olan çocuklar için geçerli olduğu dile getirildi.

Aynı hanede özellikle yüksek risk altındaki kişilerle yakın teması olan ve bağışıklık sistemi zayıf olduğu için aşıdan korunma sağlayamayan çocuklara aşının öncelikli olarak ve iki doz yaptırılması tavsiye edildi.