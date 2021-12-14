Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere ile AB arasında 'balık kotaları' toplantısı: Yine sonuç yok
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere ile Avrupa Birliği arasında balık kotalarının paylaşımı konusunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından sınır teşkil eden sulardaki balık kotalarının nasıl paylaşılacağı konusundaki görüş ayrılıkları sürüyor.
Kotalar aynı zamanda deniz sınırlarını da belirleyeceği için iki taraf da bu konuda taviz vermek istemiyor.
Brüksel'de yaptıkları toplantıda da bir sonuç alınamazken, bir kez daha geçici kotalar uygulanacak.
Üye devletlerin balıkçılık bakanları ise Kuzey Denizi, Atlantik, Akdeniz ve Karadeniz'de gelecek yıl hangi tür balığın ne kadar avlanılacağı konusunda anlaştı.
Etiketler: İngiltere Avrupa Birliği
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