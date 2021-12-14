İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından sınır teşkil eden sulardaki balık kotalarının nasıl paylaşılacağı konusundaki görüş ayrılıkları sürüyor.

Kotalar aynı zamanda deniz sınırlarını da belirleyeceği için iki taraf da bu konuda taviz vermek istemiyor.

Brüksel'de yaptıkları toplantıda da bir sonuç alınamazken, bir kez daha geçici kotalar uygulanacak.

Üye devletlerin balıkçılık bakanları ise Kuzey Denizi, Atlantik, Akdeniz ve Karadeniz'de gelecek yıl hangi tür balığın ne kadar avlanılacağı konusunda anlaştı.