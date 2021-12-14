Güney Afrika Tıp Enstitüleri Başkanı Flavia Senkubuge, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplantısında açıklama yaptı.

Açıklamada; COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle dünyanın yeni vaka artışıyla karşı karşıya olduğunun altı çizilerek gerekli tedbirler alınmadığı müddetçe 2024'e kadar kıtanın yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılamayacağı belirtildi.

Senkubuge, "Tüm dünya ortak çalışmazsak bundan kurtulamayacağız." dedi.

Sadece 10 ülkede nüfusun yüzde 2'si tamamen aşılanabildi

Afrika'nın 54 ülkesinden sadece 20'sinde toplam nüfusun en az yüzde 10'unun aşılanabildiğini aktaran Senkubuge, sadece 10 ülkede ise nüfusun en az yüzde 2'sinin tamamen aşılanabildiğini duyurdu.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Afrika'ya gönderilen çok sayıda aşının boşa gittiğine dair iddiaları reddederek şimdiye kadar Afrika'ya 434 milyon aşı gönderildiğini ve bunun sadece 910 bininin tarihi geçtiği için kullanılamadığını vurguladı.