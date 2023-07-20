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Dünya
AA 20.07.2023 06:32

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İsviçre'nin Valais kantonunda 17 Temmuz'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını için söndürme çalışmaları bugün de devam etti.

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Basına yansıyan haberlere göre yetkililer, Valais'teki yangın için durumun stabil olduğunu ancak rüzgarın etkisiyle alevlerin yükselebileceğini bildirdi.

İsviçre ordusuna ait helikopterler itfaiyecilere destek verirken, kara kuvvetleri personeli de Valais'te konuşlandırıldı.

Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılan yangının kontrol altına alınmasında hava şartları ve özellikle rüzgarın önemli rol oynadığı belirtildi.

Yangının tamamen sönmesinin birkaç hafta alacağı tahmin edilirken dün gece rüzgarın yavaşlaması, alevlerin yayılmasını engelledi.

Yetkililer, açık alanda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.

Yangın nedeniyle civardaki köylerden 200'den fazla kişi tahliye edilmişti.

Avrupa ve dünyanın birçok farklı bölgesinde orman yangınları etkisini sürdürürken, Valais'teki yangın bu yıl İsviçre'deki ilk büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl Avrupa bölgesinde çıkan orman yangılarında yaklaşık 750 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

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İsviçre Orman Yangını
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