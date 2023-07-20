Irak'ta İsveç Büyükelçiliğine saldırı

Irak'ta Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti.
Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.
Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti. Irak Dışişleri Bakanı İsveç Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.
Irak hükümeti güvenlik güçlerine faillerin hızlıca tespit edilmesi konusunda talimat verdi.
İsveç personelinin güvende olduğunu duyurdu. Diplomatik personelin güvenliğinden Iraklı yetkililerin sorumlu olduğu vurgulandı.
Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.