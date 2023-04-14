İsviçre'de kış döneminde hedeflenen elektrik kullanımı tasarrufuna ulaşılamadı

İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberine göre, İsviçre'de geçen kış döneminde gaz kullanımını azaltma hedefleri büyük ölçüde gerçekleştirildi ancak halka yönelik "elektrik kullanımının azaltılması" çağrısı yeteri kadar karşılık bulmadı.

Ağustos 2022'de hükümet tarafından gönüllü gaz tasarrufu planı başlatılırken, Ekim 2022-Mart 2023 arasındaki gaz tüketiminde hedeflenen yüzde 15'in biraz üzerinde düşüş yaşandı.

Ancak ülkede elektrik kullanımında hedeflenen yüzde 10'luk tasarruf hedefine ulaşılamadı.

Mart sonunda ülkedeki elektrik tüketimi oranında yüzde 4'lük düşüş yaşandığı belirtildi.

İsviçre'deki Yeşiller Partisi milletvekili Delphine Klopfenstein, gelecekteki kıtlıkları önlemek için daha fazlasını yapmanın hala önemli olduğunu söyledi.

Klopfenstein, hükümetin geçen yıl başlattığı tasarrufları teşvik kampanyasının, teşvikler ve bağlayıcı tedbirlerle desteklenmesi gerektiğini de ifade etti.

Federal Enerji Ofisi ise özellikle enerji piyasasındaki fiyat artışlarının tüketici faturalarına son dönemde yansımaya başladığını belirtirken, tüketicilerin bu yıl elektrik kullanımını gönüllü olarak azaltmak için çaba göstermeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.