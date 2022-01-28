Federal Sağlık Dairesi'nin (BAG) verilerine göre, İsviçre'de son 24 saatte 44 bin 842 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülkede salgının resmen başladığı mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 12 bin 330 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 43 bin 199 yeni vaka tespit edilmiş, 13 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 2 milyon 50 bin 521'e ulaştı.

Sahte COVID-19 sertifikası düzenleyen 10 kişi tutuklandı

Öte yandan, St. Gallen kantonu savcılığının 9 bin sahte COVID-19 sertifikası düzenleyen kişilere karşı başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kanton polisi, yaşları 20-30 arasında değişen 10 kişiyi, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla tutukladı.

Savcılık, sahte düzenlenen sertifikaların tanesinin ortalama 800 İsviçre frangından satıldığını açıkladı.