Brezilya basınında çıkan habere göre, STF Yargıcı De Moraes, Bolsonaro'yu, hala devam eden, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) sistemine yapılan saldırıların araştırıldığı soruşturmanın gizli belgelerini sosyal medya hesabından yayınladığı için ifade vermesine kararlaştırdı.

Yargıç De Moraes, Bolsonaro'nun ifade vermekten muaf tutulması talebini reddederek, cuma günü polise ifade vermesine karar verdi.

De Moraes, Bolsonaro'nun ifadeden muaf tutulma talebinin reddine, Kasım 2021'de gündem yoğunluğu nedeniyle Bolsonaro'nun ifade tarihinin 60 gün ertelenmesini kabul ettiğini gerekçe gösterdi.

Öte yandan De Moraes, Bolsonaro'ya 29 Kasım 2021'de, 15 gün içinde ifade verme tarihini kendisinin belirlemesini önerdiğini hatırlattı.

Buna göre, Bolsonaro'nun cuma günü başkent Brasilia'daki Federal Polis Denetim Merkezinde ifade vermesi gerekiyor.

Devlet Başkanı, Ağustos 2021'de, sosyal medya hesabından TSE sistemine 2018'de yapıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın gizli belgelerini paylaşmıştı.

Bolsonaro, o dönem, herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen ülkede 1996'dan bu yana kullanılan elektronik seçim sisteminin şüpheli olduğunu savunmuş, 2022 seçimlerinin şüpheli olacağını ileri sürmüş ve baskılı oy pusulasının kullanılması için ısrar etmişti.

Ayrıca, COVID-19'u birçok açıklamasıyla küçümseyen Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için Nisan 2021'de oluşturulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.