Parçalı Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2023 06:20

İsviçre UNRWA'ya yapılan yardımı kesti: Hayal kırıklığı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsviçre'nin, kuruluşa yapılan yardımı kesme hamlesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, İsviçreli yetkililerin, fikirlerini değiştireceğini umduğunu belirtti.

İsviçre UNRWA'ya yapılan yardımı kesti: Hayal kırıklığı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lazzarini, "İsviçre Parlamentosu'nun ulusal konseyinin, Gazze Şeridi ve bölgede önemli bir insani yardım aktörü olarak bilinen UNRWA'ya yapılan yardımı kesme yönündeki hamlesi sebebiyle ümidini kaybettiğini" ifade etti.

Philippe Lazzarini, "UNRWA'nın, Gazze'deki ilk müdahale ekibi ve milyonlarca insanın hayat bağı olması nedeniyle parlamentonun bu kararı gözden geçireceğini umduklarını" kaydetti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, bu kararın, "Uluslararası insani hukuka öncülük eden bir ülkeden" gelmesi nedeniyle "hayal kırıklığı yaşadığının" altını çizdi.

Lazzarini, şöyle devam etti:

"Bugün Gazze'de faaliyet gösteren en büyük ve en aktif insani yardım kuruluşuna yapılan yardımın kesilmesi yönündeki bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Fonların kesilmesi, ortaya çıkan insani felakette yapılan hizmetleri tehlikeye atar."

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı Batılı ülkeler, işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları STK'lerine yapılan yardımı kesiyor. Listenin başında yer alan İsviçre Hükümeti de UNRWA'ya yaptığı yardımı kesiyor. Böylesine kritik bir zamanda, bu kesinlikle şok edici. Umarım İsviçre Senatosu bunun geçmesine izin vermez." ifadelerine yer verdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise paylaşımında, "UNRWA'nın şu anda ihtiyacı olan şey daha az değil, daha fazla destek." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
İsviçre
Sıradaki Haber
Filistinli gazeteci: İsrail, Gazze'deki yayınımı durdurmak için evimi bombaladı ve babamı öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü
07:36
Malatya'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı
07:35
Ekvador'da silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü
07:33
Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun
07:18
TRT ortak yapımı “Nefes-Yer Eksi İki” filmi 15 Aralık'ta vizyona girecek
07:03
Bahçelievler'de İETT otobüsü yandı
Rusya'dan Kiev'e aynı haftada ikinci füze saldırısı
Rusya'dan Kiev'e aynı haftada ikinci füze saldırısı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, yeni saldırıların görüntülerini yayınladı
İsrail ordusu, yeni saldırıların görüntülerini yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ