İsrailli iki bakandan Biden'a yanıt: Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğiz

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Devleti'nin içinden geçtiği en zor dönemde, ABD Başkanı Biden'ın elinden gelenin en iyisini yaptığını, buna saygı duyduklarını ve bunun gerçek bir dostluk olduğunu dile getirdi.

Bakan Karhi, şöyle devam etti:

"Ama biz burada yaşıyoruz ve burası bizim ülkemiz. Atalarımızın tarihi mirası. Burada bir Filistin devleti olmayacak. Ürdün Nehri ile deniz arasında başka bir devletin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz."

Shlomo Karhi ayrıca İsrail ile Filistin arasında 1993 yılında ABD himayesinde imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, "Oslo'ya asla dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Karhi, paylaşımında, "Başkan Biden'ın ifadesiyle burada Yahudi halkının güvenliği tehlikede. Kesinlikle evet. Filistin devleti onu tehlikeye maruz bırakacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gideon Sa'ar ise Biden'ın savaştan sonra kurulan İsrail olağanüstü hal hükümetinin değiştirilmesinin gerekliliğiyle ilgili açıklamasına yorumda bulunarak, "şu anki hükümetin, tek olası hükümet" olduğunu belirtti.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta açıklamalarına yer verilen Sa'ar, "artık iyi kararlar olmadığını, gerekli kararlar olduğunu" dile getirerek, "Savaş sırasında olağanüstü hal hükümetini sürdürmek önemli." sözlerini sarf etti.

Sa'ar, hükümetin dağıtılmasının, "Hamas, Hizbullah ve İran'ı cesaretlendireceğini" savundu.

"Savaş sonrası durumla ilgili" değerlendirme yapan Sa'ar, şu görüşleri paylaştı:

"Ne Batı Şeria'da ne de Gazze'de, Filistin terör devletini kabul edeceğiz. Orada güvenlik sorumluluğundan vazgeçmeyi kabul etmeyeceğiz. Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine zarar vermeyi kabul etmeyeceğiz."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden İsrail Meclisinde milletvekili olan Tsega Melaku da Yediot Ahronot'un haberine göre, "Hükümet kurma meselesi, siyasi ve iç bir mesele." dedi.

Öte yandan Netanyahu'ya muhalefetiyle bilinen İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, ABD'nin, Gazze'deki savaşla ilgili çelişkilerine dikkati çekti.

X hesabından açıklamalarda bulunan Michaeli, "Gazze'yi bombalamak için kullandığımız bombaları bize sağlayanın Biden yönetimindeki ABD olduğu ve orada savaşmaya devam etmemize izin veren şeyin de Birleşmiş Milletler'deki veto yetkisi olduğu anlaşılmalıdır. Biden, bugün açıkça ve kesin olarak İsrail'in bir Filistin devletini tanıması gerektiğini söylüyor. İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun, savaş sonrası bir çözümünün olmadığını belirten Michaeli, "Onun eylemleri, yalnızca İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail'in güvenliğini ve barışını yalnızca siyasi bir çözüm garanti edebilir ve bu nedenle bu hükümetin derhal ayrılması gerekir." yorumuna yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.