İsveçli Savcı Daniel Suneson, ASAP Rocky ve iki koruması hakkında dava açılacağını ve bu kişilerin gelecek haftadan itibaren yargılanacağını açıkladı.

Savcı Suneson, ilk duruşmaya kadar ASAP Rocky ve iki korumasının nezarette kalmaya devam edeceğini belirtti.

ASAP Rocky'nin avukatı Slobodan Jovicic ise kararın kendilerini şoke ettiğini belirterek müvekkilinin suçsuz olduğunu, duruşmaya kadar iyi bir savunma hazırlayacaklarını kaydetti.

Şarkıcıya en büyük destek Trump'tan gelmişti

Gerçek adı Rakim Mayers olan 30 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ve tasarımcı ASAP Rocky, 30 Haziran'da Stockholm'ün şehir merkezinde yanına yaklaşan göçmen kökenli genci boynundan tutarak yere çarpmış, daha sonra korumalarıyla tekmelemişti.

Görüntülerin internete düşmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sanatçıya en büyük destek ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfveni arayan Trump, Rocky'ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA