İsrail basınında yer alan haberlere göre, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, 22 Haziran’da İsviçre’nin Zürih kentine yapacağı ziyareti, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından gelen “2008’deki Gazze saldırıları sırasında savaş suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınabileceği” uyarısının ardından iptal etti.

Olmert’in ilk başta ziyareti iptal etmeyi reddettiğini aktaran İsrail medyası, ancak uzun tartışmaların ardından Olmert'in, İsrail makamlarının uyarılarının ciddi olduğunu anladığı belirtildi.

Ehud Olmert, İsrail’in 2008-2009 yıllarında Gazze’ye düzenlediği ve bin 166 Filistinlinin hayatını kaybettiği Dökme Kurşun Operasyonu sırasında Başbakanlık koltuğunda oturuyordu.

Olmert daha sonra hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından suçlu bulunmuş ve 2016'nın şubat ayı ile 2017'nin temmuz ayları arasında hapis yatmıştı.

Kaynak: The Jerusalem Post